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Грухин Борис Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Грухин Зиновей Максимович

Мать: Грухина Анна Фадеевна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Грухин Никита Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Грухин Иван Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Грухин Осип Борисович

Мать ребёнка: Грухина Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Грухин Григорей Борисович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Березовский тяглый стан, деревня Литвинская
Смерть
1742
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