Грухин Борис Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1742
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Грухин Зиновей Максимович
Мать: Грухина Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: Грухина Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Грухин Григорей Борисович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Березовский тяглый стан, деревня Литвинская
Смерть
1742