Грухин Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Грухин Борис Зиновьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Грухин Иван Иванович
Мать ребёнка: Грухина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Зиновья Ивановна
Мать ребёнка: Грухина Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Грухина Параскева Михайловна
Смерть
Неизвестно