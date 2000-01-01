Грухин Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухин Иван Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Грухин Борис Зиновьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Грухин Иван Иванович

Мать ребёнка: Грухина Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Зиновья Ивановна

Мать ребёнка: Грухина Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Грухина Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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