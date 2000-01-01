Грухин Зиновей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грухин Зиновей Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Грухин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Грухин Борис Зиновьевич

Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна

Рождение ребёнка
1704

Сын: Грухин Трофим Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Грухин Яков Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Березовский тяглый стан, деревня Литвинская
Смерть
1741
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