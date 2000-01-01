Грухин Зиновей Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Грухин Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1694
Мать ребёнка: Грухина Анна Фадеевна
Рождение ребёнка
1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Березовский тяглый стан, деревня Литвинская
Смерть
1741