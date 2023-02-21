Грухин Яков Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Грухин Зиновей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Якимова Неонила Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Малово Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно