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Грухин Яков Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Грухин Зиновей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Якимова Неонила Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1737

Сын: Грухин Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Малово Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Грухин Леонтей Яковлевич

Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Грухин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Грухина Васса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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