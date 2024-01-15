Яцкевич Николай Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯцкевич Николай Иосифович

Яцкевич Николай Иосифович

avatar

Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

1885

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Яцкевич Иосиф

Мать: Яцкевич Надежда Петровна

Белоруссия
Рождение ребёнка
23.02.1911

Дочь: Гаврилова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Яцкевич Надежда Емельяновна

Лепель
Рождение ребёнка
24.04.1921

Дочь: Кунина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Яцкевич Надежда Емельяновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Яцкевич Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Яцкевич Надежда Емельяновна

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцкевич Надежда Емельяновна

Смерть
1947
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close