Яцкевич Николай Иосифович
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения1885
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Яцкевич Иосиф
Мать: Яцкевич Надежда Петровна
Белоруссия
Рождение ребёнка
23.02.1911
Дочь: Гаврилова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Яцкевич Надежда Емельяновна
Лепель
Рождение ребёнка
24.04.1921
Дочь: Кунина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Яцкевич Надежда Емельяновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Яцкевич Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Яцкевич Надежда Емельяновна
Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947