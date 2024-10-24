Яцкевич (Яскевич) Надежда Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯцкевич (Яскевич) Надежда Емельяновна

Яцкевич (Яскевич) Надежда Емельяновна

avatar

Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

1887

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Яскевич Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцкевич Николай Иосифович

Рождение ребёнка
23.02.1911

Дочь: Гаврилова (Яцкевич) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Яцкевич Николай Иосифович

Рождение ребёнка
24.04.1921

Дочь: Кунина (Яцкевич) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Яцкевич Николай Иосифович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Яцкевич Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Яцкевич Николай Иосифович

Витебск, Витебская область
Смерть
1926

Мы используем куки для улучшения работы сайта.