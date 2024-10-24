Яцкевич (Яскевич) Надежда Емельяновна
Место рожденияБелоруссия
Дата рождения1887
Дата смерти1926
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Яскевич Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.02.1911
Дочь: Гаврилова (Яцкевич) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Яцкевич Николай Иосифович
Рождение ребёнка
24.04.1921
Дочь: Кунина (Яцкевич) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Яцкевич Николай Иосифович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Яцкевич Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Яцкевич Николай Иосифович
Витебск, Витебская область
Смерть
1926