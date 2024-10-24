Яцкевич Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцкевич Иосиф

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1862

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Яцкевич Иван Иванович

Мать: Яцкевич (Маковецкая) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яцкевич Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Яцкевич (Толоцкая) Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яцкевич (Толоцкая) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Яцкевич Николай Иосифович

Мать ребёнка: Яцкевич (Толоцкая) Надежда Петровна

Смерть
1933
Похороны
Неизвестно
Витебск, Витебская область

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