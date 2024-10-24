Яцкевич Иосиф
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1862
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Яцкевич Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яцкевич (Толоцкая) Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Сын: Яцкевич Николай Иосифович
Мать ребёнка: Яцкевич (Толоцкая) Надежда Петровна
Смерть
1933
Похороны
Неизвестно
Витебск, Витебская область