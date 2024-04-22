Баркулова (Хильковская) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баркулова (Хильковская) Ольга Ивановна

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

07.07.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1888

Отец: Хильковский Иван Федорович

Мать: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Бракосочетание
14.05.1906

Муж: Баркулов Александр Тарасович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1907

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Баркулов Александр Тарасович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914

Сын: Баркулов Василий Александрович

Отец ребёнка: Баркулов Александр Тарасович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1918

Дочь: Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Баркулов Александр Тарасович

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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