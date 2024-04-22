Баркулова (Хильковская) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.07.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1888
Бракосочетание
14.05.1906
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1907
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Баркулов Александр Тарасович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914
Сын: Баркулов Василий Александрович
Отец ребёнка: Баркулов Александр Тарасович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1918
Дочь: Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Баркулов Александр Тарасович
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно