Хильковская Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1872
Дочь: Хильковская Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1873
Сын: Хильковский Степан Иванович
Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1879
Сын: Хильковский Петр Иванович
Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1880
Сын: Хильковский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.07.1883
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1885
Сын: Хильковский Василий Иванович
Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1888
Дочь: Баркулова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1889
Сын: Хильковский Петр Иванович
Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.12.1890
Дочь: Явор Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович
Харьковская губерния, Российская империя