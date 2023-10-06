Хильковская Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хильковская Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1872

Дочь: Хильковская Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.08.1873

Сын: Хильковский Степан Иванович

Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.05.1879

Сын: Хильковский Петр Иванович

Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.07.1880

Сын: Хильковский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.07.1883

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Хильковский Василий Иванович

Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1888

Дочь: Баркулова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1889

Сын: Хильковский Петр Иванович

Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович

Рождение ребёнка
03.12.1890

Дочь: Явор Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Хильковский Иван Федорович

Харьковская губерния, Российская империя
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