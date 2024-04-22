Хильковский Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения23.06.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Хильковская Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Сын: Хильковский Степан Иванович
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Сын: Хильковский Иван Иванович
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Сын: Хильковский Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Сын: Хильковский Петр Иванович
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Сын: Хильковский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Сын: Хильковский Василий Иванович
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Дочь: Баркулова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Сын: Хильковский Петр Иванович
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна
Дочь: Явор Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна