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Хильковский Иван Федорович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

23.06.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1847

Отец: Хильковский Федор Семенович

Мать: Хильковская Елена Иосифовна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.07.1872

Дочь: Хильковская Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
01.08.1873

Сын: Хильковский Степан Иванович

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
13.09.1874

Сын: Хильковский Иван Иванович

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
04.06.1877

Сын: Хильковский Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
18.05.1879

Сын: Хильковский Петр Иванович

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
14.07.1880

Сын: Хильковский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
05.07.1883

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Хильковский Василий Иванович

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
07.07.1888

Дочь: Баркулова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Хильковский Петр Иванович

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
03.12.1890

Дочь: Явор Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Хильковская Евдокия Петровна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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