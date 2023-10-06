Баркулов Александр Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1906
Жена: Баркулова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1907
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Баркулова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914
Сын: Баркулов Василий Александрович
Мать ребёнка: Баркулова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1918
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Баркулова Ольга Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно