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Баркулов Александр Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1906

Жена: Баркулова Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1907

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Баркулова Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1914

Сын: Баркулов Василий Александрович

Мать ребёнка: Баркулова Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1918

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Баркулова Ольга Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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