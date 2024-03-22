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Демидова Анфиса Ивановна

Место рождения

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
28.02.1913 ст.

Муж: Демидов Александр Дмитриевич

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1914 ст.

Дочь: Демидова Александра Александровна

Отец ребёнка: Демидов Александр Дмитриевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.09.1919

Сын: Демидов Нил Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Дмитриевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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