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Демидов Александр Дмитриевич

Место рождения

Васильевское, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Демидов Дмитрий Николаевич

Мать: Демидова Елизавета Алексеевна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
28.02.1913 ст.

Жена: Демидова Анфиса Ивановна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1914 ст.

Дочь: Демидова Александра Александровна

Мать ребёнка: Демидова Анфиса Ивановна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
15.09.1919

Сын: Демидов Нил Александрович

Мать ребёнка: Демидова Анфиса Ивановна

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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