Демидов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
28.02.1913 ст.
Жена: Демидова Анфиса Ивановна
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1914 ст.
Дочь: Демидова Александра Александровна
Мать ребёнка: Демидова Анфиса Ивановна
Рождение ребёнка
15.09.1919
Сын: Демидов Нил Александрович
Мать ребёнка: Демидова Анфиса Ивановна
Смерть
Неизвестно