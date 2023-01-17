Аксакова (Тютчева) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксакова (Тютчева) Анна Фёдоровна

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Место рождения

г. Мюнхен, Королевство Бавария, Германский союз

Дата рождения

21.04.1829

Дата смерти

11.08.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1829

Отец: Тютчев Фёдор Иванович

Мать: Тютчева Элеонора Фёдоровна

г. Мюнхен, Королевство Бавария, Германский союз
Бракосочетание
12.01.1866

Муж: Аксаков Иван Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
11.08.1889
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