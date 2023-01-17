Аксакова (Тютчева) Анна Фёдоровна
Место рожденияг. Мюнхен, Королевство Бавария, Германский союз
Дата рождения21.04.1829
Дата смерти11.08.1889
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1829
Отец: Тютчев Фёдор Иванович
г. Мюнхен, Королевство Бавария, Германский союз
Бракосочетание
12.01.1866
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
11.08.1889