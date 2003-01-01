Тютчева (Фон Ботмер) Элеонора (Эмилия Элеонора София Луиза Кристина) Фёдоровна
Место рожденияг. Кассель, Гессен-Дармштадт, Священная Римская империя
Дата рождения19.10.1800
Дата смерти28.08.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1800
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кассель, Гессен-Дармштадт, Священная Римская империя
Бракосочетание
?.03.1826
г. Мюнхен, Бавария, Германский союз
Рождение ребёнка
21.04.1829
Дочь: Аксакова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович
г. Мюнхен, Королевство Бавария, Германский союз
Рождение ребёнка
12.04.1834
Дочь: Тютчева Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1835
Дочь: Тютчева Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович
Смерть
28.08.1838
гю Турин, Пьемонт, Сардинское королевство