Тютчева (Фон Ботмер) Элеонора (Эмилия Элеонора София Луиза Кристина) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тютчева (Фон Ботмер) Элеонора (Эмилия Элеонора София Луиза Кристина) Фёдоровна

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Место рождения

г. Кассель, Гессен-Дармштадт, Священная Римская империя

Дата рождения

19.10.1800

Дата смерти

28.08.1838

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кассель, Гессен-Дармштадт, Священная Римская империя
Бракосочетание
?.03.1826

Муж: Тютчев Фёдор Иванович

г. Мюнхен, Бавария, Германский союз
Рождение ребёнка
21.04.1829

Дочь: Аксакова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович

г. Мюнхен, Королевство Бавария, Германский союз
Рождение ребёнка
12.04.1834

Дочь: Тютчева Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
27.10.1835

Дочь: Тютчева Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Тютчев Фёдор Иванович

Смерть
28.08.1838
гю Турин, Пьемонт, Сардинское королевство
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