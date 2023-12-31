Воротникова Анна Климонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1691
Сын: Воротников Иван Григорьев
Отец ребёнка: Воротников Григорий Козьмин
Рождение ребёнка
1697
Сын: Воротников Афонасий Григорьев
Отец ребёнка: Воротников Григорий Козьмин
Рождение ребёнка
1701
Дочь: (Воротников) Мария Григорьева
Отец ребёнка: Воротников Григорий Козьмин
Рождение ребёнка
1702
Дочь: (Воротников) Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Воротников Григорий Козьмин
Смерть
Неизвестно