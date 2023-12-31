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Воротникова Анна Климонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воротников Григорий Козьмин

Рождение ребёнка
1691

Сын: Воротников Иван Григорьев

Отец ребёнка: Воротников Григорий Козьмин

Рождение ребёнка
1697

Сын: Воротников Афонасий Григорьев

Отец ребёнка: Воротников Григорий Козьмин

Рождение ребёнка
1701

Дочь: (Воротников) Мария Григорьева

Отец ребёнка: Воротников Григорий Козьмин

Рождение ребёнка
1702

Дочь: (Воротников) Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Воротников Григорий Козьмин

Смерть
Неизвестно

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