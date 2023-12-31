Воротников Григорий Козьмин
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1658
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Воротников Козьма
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1691
Сын: Воротников Иван Григорьев
Мать ребёнка: Воротникова Анна Климонтова
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1697
Сын: Воротников Афонасий Григорьев
Мать ребёнка: Воротникова Анна Климонтова
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1701
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Воротникова Анна Климонтова
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Дарья Григорьева
Мать ребёнка: Воротникова Анна Климонтова
Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно