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Воротников Григорий Козьмин

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1658

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Воротников Козьма

Мать: не указана

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1691

Сын: Воротников Иван Григорьев

Мать ребёнка: Воротникова Анна Климонтова

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1697

Сын: Воротников Афонасий Григорьев

Мать ребёнка: Воротникова Анна Климонтова

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1701

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Воротникова Анна Климонтова

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1702

Дочь: Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Воротникова Анна Климонтова

Пушкарская слобода Тамбовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротникова Анна Климонтова

Смерть
Неизвестно
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