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Воротников Иван Григорьев

Место рождения

Пушкарская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Воротников Григорий Козьмин

Мать: Воротникова Анна Климонтова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротникова Марина Андреева

Рождение ребёнка
1706

Сын: Воротников Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева

Рождение ребёнка
1707

Сын: Воротников Аким Иванов

Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева

Рождение ребёнка
1711

Сын: Воротников Петр Иванов

Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева

Рождение ребёнка
1716

Сын: Воротников Лонгин Иванов

Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева

Рождение ребёнка
1717

Дочь: (Воротников) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева

Смерть
Неизвестно

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