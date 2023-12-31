Воротников Иван Григорьев
Место рожденияПушкарская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1706
Сын: Воротников Леонтий Иванов
Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева
Рождение ребёнка
1717
Дочь: (Воротников) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Воротникова Марина Андреева
Смерть
Неизвестно