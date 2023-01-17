Бельтюков Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюков Константин Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.
Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Сын: Бельтюков Николай Константинович

Мать ребёнка: Бельтюкова Анна Васильева

Бракосочетание
24.01.1916 ст.

Жена: Бельтюкова Анна Андреевна

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельтюкова Анна Васильева

Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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