Бельтюков Константин Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Сын: Бельтюков Николай Константинович
Мать ребёнка: Бельтюкова Анна Васильева
Бракосочетание
24.01.1916 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно