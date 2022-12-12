Бельтюкова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельтюкова Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

25.11.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Сын: Бельтюков Николай Константинович

Отец ребёнка: Бельтюков Константин Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельтюков Константин Степанович

Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
25.11.1915 ст.
Причина смерти: тиф
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