Бельтюкова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смерти25.11.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Сын: Бельтюков Николай Константинович
Отец ребёнка: Бельтюков Константин Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
25.11.1915 ст.
Причина смерти: тиф