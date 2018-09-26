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Хорошавин Ананий Григорьевич

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

26.09.1865

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1865

Отец: Хорошавин Григорий Степанович

Мать: Хорошавина Гликерия Павловна

п. Новокшёновский
Бракосочетание
09.11.1883

Жена: Хорошавина Анастасия Яковлевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
11.12.1884

Сын: Хорошавин Павел Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
04.07.1886

Сын: Хорошавин Прокоп Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
13.01.1888

Сын: Хорошавин Афанасий Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
28.09.1890

Дочь: Пелагея Ананьева

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1890

Сын: Хорошавин Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1899

Сын: Хорошавин Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: Анна Ананьева

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1909

Сын: Хорошавин Ананьевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1917
п. Новокшёновский
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