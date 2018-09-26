Хорошавин Ананий Григорьевич
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения26.09.1865
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1865
п. Новокшёновский
Бракосочетание
09.11.1883
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
11.12.1884
Сын: Хорошавин Павел Ананьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
04.07.1886
Сын: Хорошавин Прокоп Ананьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
13.01.1888
Сын: Хорошавин Афанасий Ананьевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
28.09.1890
Дочь: Пелагея Ананьева
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1890
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1899
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: Анна Ананьева
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Яковлевна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1909
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
После 1917
п. Новокшёновский