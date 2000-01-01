Хорошавина (Зыкова) Гликерия Павловна
Место рожденияп. Желобовского
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Желобовского
Рождение ребёнка
26.09.1865
Сын: Хорошавин Ананий Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.06.1868 ст.
Сын: Хорошавин Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский