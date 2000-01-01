Хорошавина (Зыкова) Гликерия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Зыкова) Гликерия Павловна

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Место рождения

п. Желобовского

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Желобовского
Рождение ребёнка
26.09.1865

Сын: Хорошавин Ананий Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
30.06.1868 ст.

Сын: Хорошавин Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Григорий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Григорий Степанович

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский
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