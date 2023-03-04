Хорошавина (Зыкова) Анастасия Яковлевна
Место рожденияд. Коноваловская
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Зыков Яков Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.11.1883
Рождение ребёнка
11.12.1884
Сын: Хорошавин Павел Ананьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.07.1886
Сын: Хорошавин Прокоп Ананьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.01.1888
Сын: Хорошавин Афанасий Ананьевич
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
28.09.1890
Дочь: (Хорошавина) Пелагея Ананьева
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1899
Рождение ребёнка
01.02.1904
Дочь: (Хорошавина) Анна Ананьева
Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич
Рождение ребёнка
1909
Смерть
После 1917