Хорошавина (Зыкова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Зыкова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

д. Коноваловская

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Зыков Яков Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.11.1883

Муж: Хорошавин Ананий Григорьевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.12.1884

Сын: Хорошавин Павел Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.07.1886

Сын: Хорошавин Прокоп Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.01.1888

Сын: Хорошавин Афанасий Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Хорошавин Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.09.1890

Дочь: (Хорошавина) Пелагея Ананьева

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Хорошавин Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.02.1904

Дочь: (Хорошавина) Анна Ананьева

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Хорошавин Ананьевич

Отец ребёнка: Хорошавин Ананий Григорьевич

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1917
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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