Иванова Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1896
Дата смерти24.04.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1918
Отец ребёнка: Иванов Яков Константинович
Рождение ребёнка
20.12.1923
Дочь: Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Иванов Яков Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1983