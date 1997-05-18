Иванова Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1896

Дата смерти

24.04.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1899 по 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1918

Сын: Иванов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Иванов Яков Константинович

Рождение ребёнка
20.12.1923

Дочь: Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Иванов Яков Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Яков Константинович

Смерть
24.04.1983
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