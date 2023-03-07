Иванов Яков Константинович
Место рождения
Дата рожденияС 1899 по 1900
Дата смерти22.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1899 по 1900
Рождение ребёнка
12.12.1918
Мать ребёнка: Иванова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
20.12.1923
Дочь: Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Иванова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Григорьевна
Смерть
22.09.1986
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область