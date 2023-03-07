Иванов Яков Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Яков Константинович

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Место рождения

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

С 1899 по 1900

Дата смерти

22.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1899 по 1900

Отец: Иванов Константин Терентьевич

Мать: Иванова Наталья Сергеевна

Большая Черная, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.12.1918

Сын: Иванов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Иванова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
20.12.1923

Дочь: Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Иванова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Григорьевна

Смерть
22.09.1986
Молчаново, Молчановский муниципальный район, Томская область
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