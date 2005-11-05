(Иванова) Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1923
Дата смерти05.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1923
Рождение ребёнка
24.07.1947
Сын: Исаев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Исаев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
08.06.1951
Отец ребёнка: Исаев Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2005
умерла от рака желудка (последние годы была невменяема), похоронена на кладбище Бактин г. Томск