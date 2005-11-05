(Иванова) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1923

Дата смерти

05.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1923

Отец: Иванов Яков Константинович

Мать: Иванова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
24.07.1947

Сын: Исаев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Исаев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
08.06.1951

Сын: Исаев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Исаев Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Алексей Павлович

Смерть
05.11.2005
умерла от рака желудка (последние годы была невменяема), похоронена на кладбище Бактин г. Томск
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