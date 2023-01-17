Мамистова (Голубева) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамистова (Голубева) Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1883

Муж: Мамистов Павел Аполлонович

Рождение ребёнка
27.08.1888

Сын: Мамистов Александр Павлович

Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1891

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1898

Дочь: Ульяния Павловна

Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Мамистов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамистов Филипп Павлович

Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович

Смерть
Неизвестно
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