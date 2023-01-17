Мамистова (Голубева) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1883
Рождение ребёнка
27.08.1888
Сын: Мамистов Александр Павлович
Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович
Рождение ребёнка
27.07.1891
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович
Рождение ребёнка
15.12.1898
Дочь: Ульяния Павловна
Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович
Рождение ребёнка
20.09.1903
Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мамистов Павел Аполлонович
Смерть
Неизвестно