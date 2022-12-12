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Мамистов Павел Аполлонович

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Место рождения

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Мамистов Аполлон Матвеевич

Мать: Мамистова Матрена Саввична

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Мамистова Александра Петровна

Рождение ребёнка
27.08.1888

Сын: Мамистов Александр Павлович

Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1891

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна

Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1898

Дочь: Ульяния Павловна

Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Мамистов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамистов Филипп Павлович

Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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