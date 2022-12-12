Мамистов Павел Аполлонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Бракосочетание
23.01.1883
Рождение ребёнка
27.08.1888
Сын: Мамистов Александр Павлович
Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна
Рождение ребёнка
27.07.1891
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1898
Дочь: Ульяния Павловна
Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна
Рождение ребёнка
20.09.1903
Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамистова Александра Петровна
Смерть
Неизвестно