Порфирьев Владимир Зевинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Порфирьев Зевин
Мать: Порфирьева Христина
Рождение ребёнка
12.09.1977
Сын: Порфирьев Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Порфирьева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.?
Дочь: Порфирьева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Порфирьева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.?
Дочь: Порфирьева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Порфирьева Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порфирьева Зоя Ивановна
Смерть
1994