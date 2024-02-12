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Порфирьев Владимир Зевинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Порфирьев Зевин

Мать: Порфирьева Христина

Рождение ребёнка
12.09.1977

Сын: Порфирьев Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Порфирьева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
04.04.?

Дочь: Порфирьева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Порфирьева Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.?

Дочь: Порфирьева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Порфирьева Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порфирьева Зоя Ивановна

Смерть
1994
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