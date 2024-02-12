Порфирьева Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьева Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Порфирьев Александр

Отец ребёнка: Порфирьев Зевин

Рождение ребёнка
1927

Сын: Порфирьев Леонид Зевинович

Отец ребёнка: Порфирьев Зевин

Рождение ребёнка
1933

Сын: Порфирьев Линн

Отец ребёнка: Порфирьев Зевин

Рождение ребёнка
1940

Сын: Порфирьев Иосиф

Отец ребёнка: Порфирьев Зевин

Рождение ребёнка
1947

Сын: Порфирьев Юрий Зевинович

Отец ребёнка: Порфирьев Зевин

Рождение ребёнка
1954

Сын: Порфирьев Владимир Зевинович

Отец ребёнка: Порфирьев Зевин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порфирьев Зевин

Смерть
Неизвестно
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