Порфирьева Христина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Сын: Порфирьев Александр
Отец ребёнка: Порфирьев Зевин
Рождение ребёнка
1927
Сын: Порфирьев Леонид Зевинович
Отец ребёнка: Порфирьев Зевин
Рождение ребёнка
1933
Сын: Порфирьев Линн
Отец ребёнка: Порфирьев Зевин
Рождение ребёнка
1940
Сын: Порфирьев Иосиф
Отец ребёнка: Порфирьев Зевин
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Порфирьев Зевин
Рождение ребёнка
1954
Сын: Порфирьев Владимир Зевинович
Отец ребёнка: Порфирьев Зевин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порфирьев Зевин
Смерть
Неизвестно