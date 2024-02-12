Порфирьева Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьева Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1977

Сын: Порфирьев Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Зевинович

Рождение ребёнка
04.04.?

Дочь: Порфирьева Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Зевинович

Рождение ребёнка
03.06.?

Дочь: Порфирьева Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Зевинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порфирьев Владимир Зевинович

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