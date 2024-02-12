Порфирьева Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1977
Сын: Порфирьев Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Зевинович
Рождение ребёнка
04.04.?
Дочь: Порфирьева Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Зевинович
Рождение ребёнка
03.06.?
Дочь: Порфирьева Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Зевинович
Бракосочетание
Неизвестно