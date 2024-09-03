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Самоловов Никита Яковлев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

13.09.1809

Дата смерти

08.04.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1809

Отец: Самоловов Яков Степанов

Мать: Самоловова (Мерюгина) Домна Силуяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кошкарова) Меланья Прохорова

Рождение ребёнка
29.06.1839

Дочь: Шестакова (Самоловова) Марфа Никитична

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Меланья Прохорова

Рождение ребёнка
08.06.1845

Сын: Самоловов Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Меланья Прохорова

Смерть
08.04.1863

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