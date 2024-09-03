Самоловов Никита Яковлев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения13.09.1809
Дата смерти08.04.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1839
Дочь: Шестакова (Самоловова) Марфа Никитична
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Меланья Прохорова
Рождение ребёнка
08.06.1845
Сын: Самоловов Тимофей Никитин
Мать ребёнка: Самоловова (Кошкарова) Меланья Прохорова
Смерть
08.04.1863