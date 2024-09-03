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Самоловов Яков Степанов

Место рождения

д.Слинкино Уватского района

Дата рождения

23.01.1787

Дата смерти

18.09.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1787

Отец: Самоловов Стефан Никитин

Мать: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Мерюгина) Домна Силуяновна

Рождение ребёнка
13.09.1809

Сын: Самоловов Никита Яковлев

Мать ребёнка: Самоловова (Мерюгина) Домна Силуяновна

Рождение ребёнка
03.11.1810

Сын: Самоловов Павел Яковлев

Мать ребёнка: Самоловова (Мерюгина) Домна Силуяновна

Смерть
18.09.1863

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