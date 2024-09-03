Самоловов Яков Степанов
Место рожденияд.Слинкино Уватского района
Дата рождения23.01.1787
Дата смерти18.09.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1787
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1809
Мать ребёнка: Самоловова (Мерюгина) Домна Силуяновна
Рождение ребёнка
03.11.1810
Мать ребёнка: Самоловова (Мерюгина) Домна Силуяновна
Смерть
18.09.1863