Самоловов Стефан Никитин
Место рожденияд.Слинкино Уватского района
Дата рождения23.11.1758
Дата смерти01.01.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1758
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1783
Сын: Самоловов Козьма Степанов
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Самоловов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.1787
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кошкарова (Самоловова) Мавра Стефановна
Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна
Смерть
01.01.1820