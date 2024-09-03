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Самоловов Стефан Никитин

Место рождения

д.Слинкино Уватского района

Дата рождения

23.11.1758

Дата смерти

01.01.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1758

Отец: Самоловов Никита Андреев

Мать: Самоловова (Кошкарова (Киприянова)) Анна Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
02.11.1783

Сын: Самоловов Козьма Степанов

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Самоловов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.1787

Сын: Самоловов Яков Степанов

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кошкарова (Самоловова) Мавра Стефановна

Мать ребёнка: Самоловова (Захарова) Акилина Васильевна

Смерть
01.01.1820

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