Самоловова (Кошкарова) Меланья Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти27.10.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1839
Дочь: Шестакова (Самоловова) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Самоловов Никита Яковлев
Рождение ребёнка
08.06.1845
Сын: Самоловов Тимофей Никитин
Отец ребёнка: Самоловов Никита Яковлев
Смерть
27.10.1876