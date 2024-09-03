Самоловова (Кошкарова) Меланья Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Кошкарова) Меланья Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

27.10.1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Никита Яковлев

Рождение ребёнка
29.06.1839

Дочь: Шестакова (Самоловова) Марфа Никитична

Отец ребёнка: Самоловов Никита Яковлев

Рождение ребёнка
08.06.1845

Сын: Самоловов Тимофей Никитин

Отец ребёнка: Самоловов Никита Яковлев

Смерть
27.10.1876

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