Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.12.1926
Дата смерти06.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жиляков Иван Егорович
Рождение ребёнка
05.04.1955
Сын: Жиляков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Жиляков Иван Егорович
Смерть
06.10.1975