Золотухина (Бурыкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухина (Бурыкина) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1906

Дата смерти

05.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906

Отец: Бурыкин Василий Захарович

Мать: Бурыкина (Бурыкина) Мария Сергеевна

Бракосочетание
1924

Муж: Золотухин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
14.12.1926

Дочь: Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Золотухин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
25.07.1930

Сын: Золотухин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
23.10.1932

Сын: Дубровский Александр Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Золотухин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Золотухин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович

Рождение ребёнка
15.09.1941

Сын: Золотухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович

Смерть
05.08.1994

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