Золотухина (Бурыкина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1906
Дата смерти05.08.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906
Бракосочетание
1924
Рождение ребёнка
14.12.1926
Дочь: Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Золотухин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
25.07.1930
Сын: Золотухин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
23.10.1932
Сын: Дубровский Александр Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Золотухин Виктор Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Золотухин Виктор Иванович
Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович
Рождение ребёнка
15.09.1941
Отец ребёнка: Золотухин Иван Стефанович
Смерть
05.08.1994