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Жиляков Иван Егорович

Место рождения

Курская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво

Дата рождения

19.01.1928

Дата смерти

08.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1928

Отец: Жиляков Егор Андреевич

Мать: Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1955

Сын: Жиляков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна

Смерть
08.10.2016

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