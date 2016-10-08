Жиляков Иван Егорович
Место рожденияКурская обл., Больше-Полянский р-н, с. Дуброво
Дата рождения19.01.1928
Дата смерти08.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1928
Отец: Жиляков Егор Андреевич
Мать: Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1955
Сын: Жиляков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна
Смерть
08.10.2016