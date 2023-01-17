Тимершина (Гараева) Майсрур Гараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимершина (Гараева) Майсрур Гараевна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.12.1908

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908

Отец: Галиев Гарай Галиевич

Мать: Махишакер Хусаметдиновна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Тимершина Гульсина Саетпшовна

Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимершин Саетша Тимершович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимершина Майна Саетпшовна

Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимершин Талгат Саетпшович

Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимершин Рифкат Саетпшович

Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимершин Салимша Саетпшович

Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1995
Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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