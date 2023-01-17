Тимершина (Гараева) Майсрур Гараевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1908
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1908
Отец: Галиев Гарай Галиевич
Мать: Махишакер Хусаметдиновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Тимершина Гульсина Саетпшовна
Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимершина Майна Саетпшовна
Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимершин Талгат Саетпшович
Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимершин Рифкат Саетпшович
Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимершин Салимша Саетпшович
Отец ребёнка: Тимершин Саетша Тимершович
Смерть
1995