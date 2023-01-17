Ширманов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
?.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855