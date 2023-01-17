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Ширманов Иван Васильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1788

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Ширкин Василий Матвеевич

Мать: Ширкина Марфа Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.02.1807

Жена: Ширманова Евдокия Александровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ширманов Никита Иванович

Мать ребёнка: Ширманова Евдокия Александровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1855
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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