Ширкина Марфа Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Ширкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ширманов-Ширкин Захар Васильевич
Отец ребёнка: Ширкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ширманов- Ширкин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ширкин Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ширманов-Ширкин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Ширкин Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно