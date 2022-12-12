Ширкина Марфа Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина Марфа Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ширманов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ширкин Василий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Ширманов-Ширкин Захар Васильевич

Отец ребёнка: Ширкин Василий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ширманов- Ширкин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ширкин Василий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ширманов-Ширкин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Ширкин Василий Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкин Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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