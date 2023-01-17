Ширманова (Созыкина) Евдокия Александровна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Бракосочетание
?.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Ширманов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Палагея Ивановна
Отец ребёнка: Ширманов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Ширманов Иван Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно