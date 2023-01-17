Ширманова (Созыкина) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширманова (Созыкина) Евдокия Александровна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Созыкин Александр Иванович

Мать: Созыкина Васса Игнатьевна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
?.02.1807

Муж: Ширманов Иван Васильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия не венчаны
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Ширманов Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Палагея Ивановна

Отец ребёнка: Ширманов Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ширманов Никита Иванович

Отец ребёнка: Ширманов Иван Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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