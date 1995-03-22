Фролова (Яруллина) Юлия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Яруллина) Юлия Ильинична

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Место рождения

Ташкент

Дата рождения

22.03.1995

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1974 г.р.

Муж

1993 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1995

Отец: Порожняков Сергей Юрьевич

Мать: Порожнякова (Дзюбенко) Светлана Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Вадим Александрович

Рождение ребёнка
16.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Вадим Александрович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Вадим Александрович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

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