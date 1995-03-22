Фролова (Яруллина) Юлия Ильинична
Место рождения
Дата рождения22.03.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1995
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Вадим Александрович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Вадим Александрович
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область