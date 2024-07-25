Фролов Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Вадим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1995 г.р.

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова (Яруллина) Юлия Ильинична

Рождение ребёнка
16.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Яруллина) Юлия Ильинична

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Яруллина) Юлия Ильинична

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

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