Фролов Вадим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Яруллина) Юлия Ильинична
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
15.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Яруллина) Юлия Ильинична
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область