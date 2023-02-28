Рыжов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1975

Дочь: Гавриленко - Рыжова Елена Александровна

Мать ребёнка: Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Николай Александрович

Мать ребёнка: Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вилкова - Рыжова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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