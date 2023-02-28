Рыжов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1975
Дочь: Гавриленко - Рыжова Елена Александровна
Мать ребёнка: Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжов Николай Александрович
Мать ребёнка: Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вилкова - Рыжова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно