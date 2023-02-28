Гавриленко - Рыжова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриленко - Рыжова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1975

Отец: Рыжов Александр Иванович

Мать: Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.1996

Сын: Гавриленко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Гавриленко Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
21.04.2011

Дочь: Гавриленко Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Гавриленко Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриленко Алексей

Отец ребёнка: Гавриленко Владимир Сергеевич

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