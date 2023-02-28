Гавриленко - Рыжова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1975
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1975
Рождение ребёнка
03.04.1996
Сын: Гавриленко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Гавриленко Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
21.04.2011
Дочь: Гавриленко Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Гавриленко Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриленко Алексей
Отец ребёнка: Гавриленко Владимир Сергеевич