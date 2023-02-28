Рыжова - Гудкова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гудков Николай
Рождение ребёнка
08.05.1975
Дочь: Гавриленко - Рыжова Елена Александровна
Отец ребёнка: Рыжов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжов Николай Александрович
Отец ребёнка: Рыжов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вилкова - Рыжова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Рыжов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Рыжов Александр Иванович