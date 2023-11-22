Животягина (Аносова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животягина (Аносова) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Аносов Андрей Тихонович

Мать: Аносова Матрена Яковлевна

Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Животягин Кондрат Савельевич

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Животягин Кондрат Савельевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Животягин Кондрат Савельевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Животягин Кондрат Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Животягин Кондрат Савельевич

Смерть
1978
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