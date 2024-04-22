Аносова (Киселева) Матрена Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти30.12.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
Около 1895
Рождение ребёнка
22.04.1896
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
03.02.1898
Дочь: Прошунина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
04.07.1900
Дочь: Животягина Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Животягина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
21.03.1908
Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
13.10.1910
Дочь: Бледнова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
07.04.1913
Дочь: Прокопцева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович
Рождение ребёнка
06.02.1916
Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Рождение ребёнка
25.09.1920
Сын: Аносов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович
Смерть
30.12.1942
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край