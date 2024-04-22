Аносова (Киселева) Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Киселева) Матрена Яковлевна

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

30.12.1942

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Мать: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1895

Муж: Аносов Андрей Тихонович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.04.1896

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович

Рождение ребёнка
03.02.1898

Дочь: Прошунина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.07.1900

Дочь: Животягина Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Животягина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович

Рождение ребёнка
21.03.1908

Сын: Аносов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович

Рождение ребёнка
13.10.1910

Дочь: Бледнова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.04.1913

Дочь: Прокопцева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.02.1916

Сын: Аносов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Аносова Андрея Тихоновича, Ф233 Оп 1Б Д 550 Том 1 Стр 28-29
Рождение ребёнка
25.09.1920

Сын: Аносов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Аносов Андрей Тихонович

Смерть
30.12.1942
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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