Животягин Кондрат Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животягин Кондрат Савельевич

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Животягин Савелий Трофимович

Мать: не указана

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Животягина Савелия Трофимовича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр16-17
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Животягина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Животягина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Животягина Наталья Андреевна

Раскулачивание
1931
Молчановский сельсове
Кулаки
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Животягина Наталья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Животягина Наталья Андреевна

Упоминание
Неизвестно
перепись населения 1917 | Ф233 Оп1Б Д551 Т2 | | В переписи населения 1917 года зафиксированы следующие домохозяйства: | | стр. 16-17 Животягин Савелий Трофимович (46), жена Мария Никитична (30), с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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