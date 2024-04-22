Животягин Кондрат Савельевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Животягин Савелий Трофимович
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Животягина Савелия Трофимовича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр16-17
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Раскулачивание
1931
Молчановский сельсове
Кулаки
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
перепись населения 1917 | Ф233 Оп1Б Д551 Т2 | | В переписи населения 1917 года зафиксированы следующие домохозяйства: | | стр. 16-17 Животягин Савелий Трофимович (46), жена Мария Никитична (30), с... Показать все
Смерть
Неизвестно